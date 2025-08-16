Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Зеленского сравнили с проигравшим в казино игроком

Экс-подполковник СБУ Прозоров назвал Зеленского проигравшим игроком в казино

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского можно сравнить с проигравшим в казино игроком из-за его нежелания прекращать боевые действия, такое мнение высказал бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, которые приводит РИА Новости, глава государства продолжает конфликт в надежде все отыграть.

Он, скорее, выберет стратегию продолжать сражаться в надежде на то, что что-то случится… Это как в казино — когда уже все проиграл, но ставишь на кон дом, машину в надежде отыграться. А карта уже не прет. Вот Зеленский сейчас в таком положении, — убежден Прозоров.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Зеленский больше не имеет шансов продолжать конфликт. Он также не исключил, что хозяин Белого дома может предоставить мирный план европейским лидерам. По словам депутата, даже если часть из них даст согласие, это развалит Украину.

Украина
Владимир Зеленский
переговоры
СБУ
Василий Прозоров
