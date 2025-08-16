В Раде оценили шансы Зеленского продолжать конфликт после саммита на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшего на Аляске, больше не имеет никаких шансов продолжать боевые действия, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он также не исключил, что хозяин Белого дома может предоставить мирный план европейским лидерам. По словам депутата, даже если часть из них даст согласие, это развалит Украину.

Не вижу никакого шанса для Зеленского удержать ситуацию и продолжать конфликт после встречи Трампа и Путина, — убежден Дубинский.

Украинский парламентарий добавил, что впереди Зеленского ждут «сложные решения». Он уверен, что в конечном счете они станут «политическим самоубийством» для политика.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал встречу президентов России и США сигналом для простых украинцев, что мир возможен, но ему мешает Зеленский. По его мнению, конфликт начался и продолжается исключительно по воле украинского лидера.