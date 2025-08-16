Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стала для простых украинцев сигналом о том, что мир возможен, но ему мешает украинский лидер Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, которые приводит ТАСС, конфликт начался и продолжается по воле Зеленского.

Особенно важно, что Трамп прямо сказал: Путин хочет завершения войны. И еще важнее то, что он вновь напомнил: война — это проект Зеленского и его кураторов. Она началась по его воле, продолжается из-за него и удерживается им же. Это главный сигнал для всех украинцев. Мир возможен. Его хотят мировые лидеры. Но единственный, кто мешает, — это Зеленский, — отметил Дмитрук.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир стал безопаснее после встречи Путина и Трампа. По его словам, главы государств «заслуживают уважения» за проведение саммита на Аляске. Путин и Трамп доказали, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, добавил глава МИД.

Экс-премьер Украины Николай Азаров между тем объяснил, что встреча Путина и Трампа на Аляске оказалась конструктивной и позитивной. Он добавил, что переговоры также можно назвать историческими, особенно после четырехлетней паузы в отношениях Москвы и Вашингтона.