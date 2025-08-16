Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 16:08

В Раде раскрыли, каким сигналом для Украины стала встреча Путина и Трампа

Депутат Рады Дмитрук: встреча на Аляске стала для украинцев сигналом о мире

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стала для простых украинцев сигналом о том, что мир возможен, но ему мешает украинский лидер Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, которые приводит ТАСС, конфликт начался и продолжается по воле Зеленского.

Особенно важно, что Трамп прямо сказал: Путин хочет завершения войны. И еще важнее то, что он вновь напомнил: война — это проект Зеленского и его кураторов. Она началась по его воле, продолжается из-за него и удерживается им же. Это главный сигнал для всех украинцев. Мир возможен. Его хотят мировые лидеры. Но единственный, кто мешает, — это Зеленский, — отметил Дмитрук.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир стал безопаснее после встречи Путина и Трампа. По его словам, главы государств «заслуживают уважения» за проведение саммита на Аляске. Путин и Трамп доказали, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, добавил глава МИД.

Экс-премьер Украины Николай Азаров между тем объяснил, что встреча Путина и Трампа на Аляске оказалась конструктивной и позитивной. Он добавил, что переговоры также можно назвать историческими, особенно после четырехлетней паузы в отношениях Москвы и Вашингтона.

Украина
Рада
депутаты
Владимир Зеленский
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС выдвинул главные требования по Украине после саммита на Аляске
Захарова посоветовала членам коалиции желающих на забыть ложечки для сахара
Эксперт по языку тела оценила невербальное поведение Путина и Трампа
Прорыв в ДНР, скорый конец спецоперации: новости СВО на вечер 16 августа
В ФРГ Мерца обвинили в том, что страна оказалась на «политической обочине»
Макрон выступил с заявлением, которое не понравится России
Жителей Магаданской области предупредили о риске ЧС из-за подъема воды
«Страшная смерть»: солдаты ВСУ сожгли двух жителей Курской области
Дочь Келлога возмутилась приему Путина на Аляске
На Западе унизили Нетаньяху после слов о «гражданском правительстве» в Газе
В Раде оценили шансы Зеленского продолжать конфликт после саммита на Аляске
В Германии назвали условие выхода Трампа из переговоров по Украине
Стань лучшей свекровью: готовим кабачки на зиму — заготовка просто топ
Куда спрятать деньги в путешествии: лучшие варианты
Как перевезти зелень с дачи, чтобы она не завяла
В Госдуме объяснили, какая фраза Трампа сулит снятие санкций с России
Лучшие направления для однодневных поездок: путешествуем из Москвы
В Британии сделали важное заявление о санкциях после саммита на Аляске
«Путин доказал Трампу»: Дугин о саммите России и США на Аляске
В Раде раскрыли, каким сигналом для Украины стала встреча Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.