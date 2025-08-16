Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 17:55

На Курилах зафиксировали мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Тихом океане вблизи Южных Курил

Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Вблизи южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщил камчатский филиал геофизической службы РАН. По его данным, подземные толчки зафиксировали в 13:42 мск.

Как говорится в сообщении, эпицентр подземных толчков находился в 472 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, на глубине 32,4 километра. По предварительным сведениям, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее сейсмическая активность была зарегистрирована в районе северных Курильских островов. Как сообщила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков достигла 5,3. В Северо-Курильске колебания могли ощущаться с силой до 4 баллов. По данным специалистов, опасности возникновения цунами нет.

Позже в краевом управлении МЧС России сообщили, что на Камчатке за сутки зафиксировано 50 сейсмических толчков различной интенсивности. Магнитуда подземных колебаний варьировалась от 3,5 до 6,5. В населенных пунктах ощущалось лишь одно землетрясение силой от 3 до 5 баллов.

Россия
Курильские острова
землетрясения
подземные толчки
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Швеции раскрыли, что ждет Евросоюз при отказе от условий России и США
«Разговор был откровенным»: Путин раскрыл детали встречи с Трампом в США
В Европе указали на решающую фазу в игре за будущее Украины
Путин поделился впечатлениями от саммита с Трампом на Аляске
Путин заявил, что Россия хочет как можно скорее прекратить бои на Украине
Обычные вяленые томаты покажутся пресными: готовлю со сливой по-японски
После возвращения из США Путин рассказал все элитам
Священник раскрыл значение икон, которые Путин подарил на Аляске
SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в КНДР
На Западе заявили о вере в Трампа в одно намерение Путина
В США раскрыли, какой план Путина по Украине поддержал Трамп на Аляске
Семьям погибших на заводе в Рязанской области выплатят по 1,5 млн рублей
Диетолог раскрыла, как узнать о проблемах со здоровьем по налету на языке
Сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину и поплатились за это
Микроавтобус перевернулся на петербургской дамбе и создал затор
На Курилах зафиксировали мощное землетрясение
Мужчина попытался сделать селфи с гремучей змеей и умер от укуса
Зеленского сравнили с проигравшим в казино игроком
Коц рассудил, кто может размещать военные силы на Украине
Украинская армия лишь спустя месяц признала одно свое поражение в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.