На Курилах зафиксировали мощное землетрясение

Вблизи южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщил камчатский филиал геофизической службы РАН. По его данным, подземные толчки зафиксировали в 13:42 мск.

Как говорится в сообщении, эпицентр подземных толчков находился в 472 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, на глубине 32,4 километра. По предварительным сведениям, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее сейсмическая активность была зарегистрирована в районе северных Курильских островов. Как сообщила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков достигла 5,3. В Северо-Курильске колебания могли ощущаться с силой до 4 баллов. По данным специалистов, опасности возникновения цунами нет.

Позже в краевом управлении МЧС России сообщили, что на Камчатке за сутки зафиксировано 50 сейсмических толчков различной интенсивности. Магнитуда подземных колебаний варьировалась от 3,5 до 6,5. В населенных пунктах ощущалось лишь одно землетрясение силой от 3 до 5 баллов.