19 августа 2025 в 15:29

В Госдуме оценили предложение «закрыть двери» для мигрантов в ряде отраслей

Депутат Нилов поддержал идею снизить долю мигрантов в отдельных отраслях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Инициативу об уменьшении допустимой доли иностранных сотрудников в ряде отраслей следует поддержать, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это предложение, основанное на анализе рынка труда и консультациях с регионами, направлено на ужесточение миграционной политики и снижение социальной напряженности.

Опираясь на данные Минэкономразвития, обратную связь со стороны регионов, позицию работодателей и объединений работодателей и профсоюзов, а также позицию региональных трехсторонних комиссий [по регулированию социально-трудовых отношений], это предложение об уменьшении доли мигрантов в ряде отраслей и родилось. Я считаю, что любое ужесточение — это хорошо, с учетом того, что у нас миграционный вопрос достаточно запущен и очень много проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Возникают последствия в случае присутствия большого количества иностранной рабочей силы, в том числе с точки зрения роста криминогенной обстановки и социальной напряженности, — пояснил Нилов.

Он отметил, что текущая миграционная политика стала излишне либеральной, а это привело к множеству проблем, включая нелегальную занятость. Депутат указал на распространенные схемы, когда субподрядчики нанимают мигрантов неофициально или под видом самозанятых, что создает серьезные пробелы в регулировании и способствует теневой экономике. По его словам, новые меры призваны стимулировать использование отечественных кадров в тех сферах, где для этого есть достаточный потенциал.

Запуск миграционного вопроса в РФ привел к тому, что он стал размытым и слишком либеральным. Теперь приходится принимать меры регулирования. Если есть понимание, что мы можем обойтись собственными ресурсами в таком процентном соотношении, значит, на это и нужно опираться. Проблем больше всего с теми, кто работает здесь нелегально. Есть организации, которые получают подряд на выполнение ремонтных работ и привлекают субподрядчиков. А они привлекают так называемых самозанятых. Либо они оформлены в одном месте, а их привлекают для работы в другом месте. Исходя из практики, такие случаи есть, — резюмировал Нилов.

Ранее Министерство труда предложило уменьшить допустимую долю иностранных сотрудников в ряде отраслей с 2026 года. В частности, в розничной торговле алкоголем и табаком их присутствие может быть полностью исключено. Всего планируется снизить квоту для мигрантов в девяти сферах экономики.

мигранты
Россия
Минэкономразвития
иностранцы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
