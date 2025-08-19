Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 15:27

Экс-депутат Рады дал оценку Ницой, призывающей к расправе над детьми

Экс-депутат Килинкаров обвинил писательницу Ницой в провокаторстве и русофобии

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Украинская детская писательница Лариса Ницой — человек достаточно известный, хотя и слывет «городской сумасшедшей», рассказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Однако, заметил он, Ницой не наделена властью, в отличие от погибшей ранее языковой активистки и националистки Ирины Фарион.

Ницой — настоящая русофобка и провокатор. Периодически она создает в информационном поле некие точки напряжения своими публичными заявлениями. Особенно она «всплывает» в моменты, когда речь идет о поиске каких-то компромиссов и восстановлении взаимоотношений с Россией. Обыкновенный провокатор, — подчеркнул Килинкаров.

Экс-парламентарий посчитал символичным, что призывы Ницой появились после письма Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину, в котором она говорила о «благе детей».

Но никакое благо их не ждет, судя по заявлениям украинской писательницы. Ее риторика последние лет десять не меняется. Она ненавидит все русское, и это выливается в том числе на русскоговорящих украинских детей, — отметил собеседник.

Ранее Ницой в прямом телеэфире призвала к расправе над детьми, которые на Украине говорят на русском языке.

Ранее Sky News сообщил о том, что лидеры европейских стран предложили Путину, президенту США Дональду Трампу и главе Украины Владимиру Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Риме, Женеве, Ватикане, Будапеште, Хельсинки или стамбульском аэропорту Ататюрка. Отмечается, что предложение последовало во время конференции «коалиции желающих».

Украина
террор
провокация
русскоязычные
Дмитрий Горин
Д. Горин
Михаил Розен
М. Розен
