В Европе предложили несколько мест для встречи Путина, Трампа и Зеленского

В Европе предложили несколько мест для встречи Путина, Трампа и Зеленского Sky News: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Риме или Женеве

Лидеры европейских стран предложили президенту России Владимиру Путину, его американскому коллеге Дональду Трампу и главе Украины Владимиру Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Риме, Женеве, Ватикане, Будапеште, Хельсинки или стамбульском аэропорту Ататюрка, сообщает Sky News. Отмечается, что это произошло во время конференции коалиции желающих.

Если в последнюю минуту не произойдет никаких изменений, США и союзники из ЕС договорились, что встреча состоится в Европе, — сказано в сообщении.

По данным источников канала, Трамп и Зеленский якобы склоняются к переговорам в Риме или Ватикане. При этом Путин планирует встречу в Женеве, сообщают журналисты.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский будет соглашаться с позицией Трампа, но будет прикрываться Конституцией, чтобы не выполнять договоренности. Эксперт подчеркнул, что украинский лидер постоянно трактует законы Украины, как ему удобно.