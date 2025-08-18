Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:32

В Европе предложили несколько мест для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Sky News: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Риме или Женеве

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Лидеры европейских стран предложили президенту России Владимиру Путину, его американскому коллеге Дональду Трампу и главе Украины Владимиру Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Риме, Женеве, Ватикане, Будапеште, Хельсинки или стамбульском аэропорту Ататюрка, сообщает Sky News. Отмечается, что это произошло во время конференции коалиции желающих.

Если в последнюю минуту не произойдет никаких изменений, США и союзники из ЕС договорились, что встреча состоится в Европе, — сказано в сообщении.

По данным источников канала, Трамп и Зеленский якобы склоняются к переговорам в Риме или Ватикане. При этом Путин планирует встречу в Женеве, сообщают журналисты.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский будет соглашаться с позицией Трампа, но будет прикрываться Конституцией, чтобы не выполнять договоренности. Эксперт подчеркнул, что украинский лидер постоянно трактует законы Украины, как ему удобно.

Европа
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына
Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач
«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО
Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом
Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим
Суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже
Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику
«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон
Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов
«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти
Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты
«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне
Эксперт рассказал, почему растет средний чек за ремонт автомобилей
Диетолог рассказала о пользе кабачков
Жену Пашиняна обвинили в краже $3,4 млн у благотворительного фонда
Российский чиновник подал в отставку после трагической гибели ребенка
Как гибкость в логистике стала топ-фактором выживания в топливной отрасли
$10 тысяч за свободу для педофила: в США поймали растлителя из Израиля
ВС РФ испепелили все от Одессы до Днепра: ВСУ в панике бегут из Херсона
Диалог в чате и предложение сняться в порно привели к приговору на 15 лет
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.