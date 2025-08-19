Путин огорчился, что врио главы Коми не привез ему один подарок

Президент России Владимир Путин посетовал, что врио главы Коми Ростислав Гольдштейн не привез ему для дегустации масло из Усть-Цилемского района. Руководитель региона рассказывал лидеру о большом количестве натуральной продукции, производимой в республике.

Зато очень много «хендмейда», уникальных продуктов: начиная от оленины, заканчивая усть-цилемским маслом. Это очень дорогой продукт, — пояснил Гольдштейн.

Путин иронично спросил, не привезли ли ему попробовать масло. Глава Коми ответил, что нет, но пообещал исправиться к следующей встрече. Президент России похвалил сельскохозяйственное развитие региона. Однако отметил, что уровень безработицы в республике все еще остается высоким.

