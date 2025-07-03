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03 июля 2025 в 18:49

«Откуда вы знаете?»: Путин пошутил о роботе-уборщике в Кремле

Путин пошутил, что в Кремле появился робот-уборщик

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пошутил, что в Кремле работает робот-уборщик, передает РИА Новости. Он ответил на ироничное замечание гендиректора Waybot Robotics Максима Олейникова о том, что продукции бренда нет в администрации главы государства.

Откуда вы знаете, что его там нет? — ответил шуткой президент.

Путин посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Олейников, представляя на ней робота-уборщика, рассказал, что несколько образцов уже есть в аэропорту Елизово, а в дальнейшем компания намерена сделать так, чтобы робот-уборщик появился в каждой квартире.

Как в Кремле, — добавил российский лидер.

Ранее президент пошутил по поводу переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Путин иронично сказал, что не может заставлять американского коллегу ждать телефонного разговора, иначе тот обидится.

Также Путин подчеркнул, что новые российские бренды охватывают самые разные отрасли, включая сферу высоких технологий. Многие продукты появляются на базе оригинальных отечественных разработок. Такое развитие глава государства счел очень важным.

Владимир Путин
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