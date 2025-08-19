Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 14:11

Трамп показал Зеленскому и Макрону свою необычную коллекцию

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал свою коллекцию кепок «Еще четыре года » своим коллегам из Украины и Франции — Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону, рассказала помощница американского лидера Марго Мартин в соцсети Х. Коллекция головных уборов хранится в Белом доме.

На снимке, который прилагается к этому сообщению, можно заметить, что на двух полках в шкафу аккуратно разложены кепки разных цветов: красные, белые и черные. На них можно увидеть надписи: «Трамп 2028», «Еще четыре года» и «Трамп был прав во всем».

Кроме кепок, на одной из соседних полок находится фотография самого Трампа, сделанная после попытки покушения в июле 2024 года. Фотография демонстрирует жесткую позицию президента, выраженную сжатием правой руки в кулак.

Ранее в Белом доме Дональд Трамп со смехом отреагировал на заявление украинского президента. Владимир Зеленский заявил, что «демократические выборы» на Украине скоро состоятся, но с учетом дополнительных мер безопасности.

До этого сообщалось, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский был в особом костюме, созданном для празднования Дня независимости Украины. Дизайнер Виктор Анисимов заявил, что работа над костюмом завершилась в январе, но он идеально подошел для визита Зеленского в Белый дом 15 августа.

