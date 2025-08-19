Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 12:26

Лавров посоветовал Зеленскому вспомнить главную статью Конституции Украины

Лавров напомнил Зеленскому о правах русских в Конституции Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В речах о конституции президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вспомнить статьи, связанные с основными правами русских, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире канала «Россия 24». Он отметил, что несмотря на спорные положения, в основном законе государства до сих пор закреплены права русскоязычного населения.

Если он (Зеленский — NEWS.ru) так печется о своей конституции, то я бы начал с ее первых статей, где именно это обязательство (соблюдать права русских — NEWS.ru) и закреплено, — подчеркнул Лавров.

Дипломат напомнил об украинских законах, запрещающих русский язык в сферах жизнедеятельности человека. Однако они противоречат конституции, где закреплены права русскоязычных граждан и других нацменьшинств.

Ранее Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. Он отметил, что нужно просто «встретиться и подумать» вместо выдвижения массы различных условий.

