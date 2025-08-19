Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 14:29

В МИД России раскрыли, какой вопрос не обсуждался в ходе саммита на Аляске

Лавров: Россия и США не обсуждали санкции в ходе саммита на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия и США не обсуждали вопрос санкций в ходе встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, отмена санкций могла бы негативно отразиться на стране, так как это может дать некоторым сферам экономики иллюзию, что Россия преодолеет все проблемы, «вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-х годах и в начале 2000-х годов».

Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль, — сказал Лавров.

Встреча президентов России и США состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Переговоры длились около трех часов. Путин и Трамп по дороге к основному месту переговоров пообщались тет-а-тет в лимузине американского лидера. Позже состоялись переговоры в формате «три на три». С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Путин назвал состоявшиеся переговоры очень хорошими. Он также обратил внимание, что выбор Аляски в качестве места для саммита был логичным, поскольку, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи. Трамп же заявил, что оценивает встречу с Путиным на «10 из 10».

Аляска
переговоры
санкции
Сергей Лавров
МИД России
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польский аэропорт стал хабом для поставки оружия Украине
Россияне сами звонят мошенникам по четырем причинам
Трамп назвал главную ошибку Украины в конфликте с Россией
Машинист-мачо из московской подземки рассказал, как держать себя в форме
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.