В МИД России раскрыли, какой вопрос не обсуждался в ходе саммита на Аляске Лавров: Россия и США не обсуждали санкции в ходе саммита на Аляске

Россия и США не обсуждали вопрос санкций в ходе встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, отмена санкций могла бы негативно отразиться на стране, так как это может дать некоторым сферам экономики иллюзию, что Россия преодолеет все проблемы, «вернувшись к схемам, которые разрабатывались и внедрялись в 1990-х годах и в начале 2000-х годов».

Мы не обсуждали санкции. У нас не только многие эксперты, но и политики, и официальные лица не раз говорили о том, что отмена санкций может сыграть негативную роль, — сказал Лавров.

Встреча президентов России и США состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Переговоры длились около трех часов. Путин и Трамп по дороге к основному месту переговоров пообщались тет-а-тет в лимузине американского лидера. Позже состоялись переговоры в формате «три на три». С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Путин назвал состоявшиеся переговоры очень хорошими. Он также обратил внимание, что выбор Аляски в качестве места для саммита был логичным, поскольку, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи. Трамп же заявил, что оценивает встречу с Путиным на «10 из 10».