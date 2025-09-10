Экс-премьер Украины высмеял выступление Каллас перед полупустым залом ЕП Азаров заявил, что выступление Каллас по Украине никому не было интересно

Выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас в полупустом зале Европарламента по поводу помощи Киеву было мало кому интересно, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Он обратил внимание на то, что политика выслушали около 15 депутатов из 720.

Судьба киевского режима так сильно волнует европейских союзников Киева, что речь Каи Каллас в Европарламенте пришли послушать от силы 15 депутатов из 720, — написал Азаров.

Ранее сообщалось, что Каллас выступила в Европарламенте с докладом о расходах Евросоюза на Украину. По данным источника, ее речь прозвучала на фоне практически пустого зала. Во время выступления Каллас заявила, что ЕС планирует к 2027 году полностью отказаться от импорта российского газа и нефти.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Каллас, выступая перед пустым залом Европарламента в Страсбурге, выглядит так, будто общается с призраками. По мнению сенатора, к ней не готовы прислушиваться даже те, кто поддерживает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.