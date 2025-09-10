В Подмосковье на улицах образовались «фекальные фонтаны» В поселке Голубое после ЧП канализация залила улицы сточными водами

В подмосковном поселке Голубое около 15 тысяч человек остались без воды после пожара на насосной станции, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». Одновременно в населенном пункте произошел прорыв канализационной системы, из-за чего по улицам потекли сточные воды.

Хлещет, блин. Машины проехать не могут. Уже на тротуар залазит, — рассказали очевидцы.

Сейчас аварийные службы устраняют последствия происшествия. При этом сроки восстановления водоснабжения не раскрываются. По данным источника, огонь повредил подземные коммуникации, в результате чего более 20 домов лишились холодной и горячей воды.

Ранее в подмосковном поселке Некрасовский произошло почти полное обрушение горящего склада. Спасатели продолжают работы по локализации пожара и предотвращению распространения огня на соседние здания. Причины возгорания и масштабы ущерба уточняются.

До этого около 10 тысяч жителей Красногорска остались без электроснабжения из-за обрыва кабеля во время сноса горнолыжного комплекса «Снежком». Отключение затронуло четыре улицы, 20 жилых домов, школу и два детских сада.