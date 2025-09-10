Поставки немецких ракет Taurus Вооруженным силам Украины будут означать прямое вступление Германии в конфликт с Россией, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя требование депутата бундестага от ХДС/ХСС Родериха Кизеветтера о немедленной передаче Киеву дальнобойного оружия. По словам парламентария, подобные призывы понижают рейтинг немецких партий.

Кизеветтер призвал власти Германии не надеяться на прекращение огня на Украине и тратить время на контрпродуктивные псевдопереговоры. Именно из-за таких политиков, в голове у которых ветер, рейтинг ХДС/ХСС в Германии сейчас снизился до минимума и составляет 32%. Показатели «Альтернативы для Германии», которая выступает против любой помощи Украине только растут. Такие депутаты лишь рубят сук, на котором сидит правительство Германии. Не зря ведь российский президент [Владимир Путин] не раз заявлял, что такого рода поставки будут означать фактическое вступление ФРГ в конфликт, — пояснил Журавлев.

Он отметил, что подобные высказывания немецких политиков наносят прямой ущерб национальным интересам самой Германии. По словам депутата, после вступления ФРГ в конфликт с Россией, Кизеветтер, вероятнее всего, будет мобилизован и попадет в плен, либо погибнет.

Простые немцы прекрасно понимают, что для их страны сотрудничество с Россией выгодно, а вот финансирование сомнительного укронацистского режима приносит только потери и разочарования. В случае передачи Taurus ВСУ и вступления ФРГ в конфликт с РФ, сам Кизеветтер призывного возраста, очевидно, либо попадет в плен, либо сгинет где-то на восточном фронте. Но его мозг просто неспособен проследить эти причинно-следственные связи, — подытожил Журавлев.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что канцлер Германии Фридрих Мерц распорядился максимально скрыть участие страны в поставках Украине крылатых ракет Taurus для ударов по российской территории. По информации ведомства, после избрания Мерц пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить это вооружение.