Стало известно, кто возглавит временное правительство Непала

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки выразила готовность возглавить временное правительство страны, сообщил информационный портал Khabarhub со ссылкой на представителя молодежного движения Gen-Z. Данное решение было принято после многочисленных призывов протестующих, которые видят в ней фигуру, способную возглавить переходный период.

Бывший председатель Верховного суда Сушила Карки прислала сообщение, подтверждающее ее готовность возглавить временное правительство. С ее согласия мы теперь можем приступить к взаимодействию с командующим армией, — сказал собеседник журналистов.

По данным международного агентства Reuters, активисты протестного движения настаивали именно на кандидатуре Карки для выполнения функций исполняющего обязанности премьер-министра. Ранее с ней уже проводились соответствующие консультации представителями протестующих групп.

Ранее политолог Андрей Кортунов отметил, что массовые протесты в Непале возникли из-за глубокой внутренней нестабильности. Их обострение, по его мнению, спровоцировали жесткие меры властей против митингов. Первопричиной выступил запрет соцсетей, но силовое подавление привело к радикализации протестующих и расширению их требований.