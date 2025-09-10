Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:49

Стало известно, кто возглавит временное правительство Непала

Экс-глава Верховного суда Непала Карки согласилась возглавить переходный кабмин

Портрет бывшего председателя Верховного суда Непала Сушилы Карки Портрет бывшего председателя Верховного суда Непала Сушилы Карки Фото: Niranjan Shrestha/AP/ТАСС

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки выразила готовность возглавить временное правительство страны, сообщил информационный портал Khabarhub со ссылкой на представителя молодежного движения Gen-Z. Данное решение было принято после многочисленных призывов протестующих, которые видят в ней фигуру, способную возглавить переходный период.

Бывший председатель Верховного суда Сушила Карки прислала сообщение, подтверждающее ее готовность возглавить временное правительство. С ее согласия мы теперь можем приступить к взаимодействию с командующим армией, — сказал собеседник журналистов.

По данным международного агентства Reuters, активисты протестного движения настаивали именно на кандидатуре Карки для выполнения функций исполняющего обязанности премьер-министра. Ранее с ней уже проводились соответствующие консультации представителями протестующих групп.

Ранее политолог Андрей Кортунов отметил, что массовые протесты в Непале возникли из-за глубокой внутренней нестабильности. Их обострение, по его мнению, спровоцировали жесткие меры властей против митингов. Первопричиной выступил запрет соцсетей, но силовое подавление привело к радикализации протестующих и расширению их требований.

Непал
правительства
судьи
премьер-министры
