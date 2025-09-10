Школьников российского города заменили на «Костю» В Петербурге родители столкнулись с «Костей» при проверке оценок школьников

Родители в Санкт-Петербурге столкнулись с неким «Костей» из 7-Б в электронном дневнике, пишет «Фонтанка». Взрослые решили проверить оценки ребенка, но наткнулись на неожиданность.

Вместо страницы сына или дочери на портале родителей ждал аккаунт школьника по фамилии Константинопольский из 213-й школы. Проблема, утверждают взрослые, была только на iPhone. Причем у «Кости» тоже не получилось проверить дневник. Помимо имени с фамилией, школы и класса ничего не прогрузилось.

Проблема заключалась в старой версии приложения, сообщили в комитете по информатизации и связи. Оказалось, что «Костя» является тестовым профилем, а не реальным учеником. Одна из матерей призналась, что у нее актуальная версия приложения, но «общий» школьник никуда не делся. Другая просто не смогла получить доступ к электронному дневнику.

