Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:02

Школьников российского города заменили на «Костю»

В Петербурге родители столкнулись с «Костей» при проверке оценок школьников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители в Санкт-Петербурге столкнулись с неким «Костей» из 7-Б в электронном дневнике, пишет «Фонтанка». Взрослые решили проверить оценки ребенка, но наткнулись на неожиданность.

Вместо страницы сына или дочери на портале родителей ждал аккаунт школьника по фамилии Константинопольский из 213-й школы. Проблема, утверждают взрослые, была только на iPhone. Причем у «Кости» тоже не получилось проверить дневник. Помимо имени с фамилией, школы и класса ничего не прогрузилось.

Проблема заключалась в старой версии приложения, сообщили в комитете по информатизации и связи. Оказалось, что «Костя» является тестовым профилем, а не реальным учеником. Одна из матерей призналась, что у нее актуальная версия приложения, но «общий» школьник никуда не делся. Другая просто не смогла получить доступ к электронному дневнику.

Ранее психолог посоветовала родителям научить подростков финансовой грамотности. По словам специалиста, им нужно объяснять работы банковских карт, вкладов, кредитов и инвестиций.

Санкт-Петербург
школьники
оценки
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли, куда ушла часть похищенных на укреплениях под Курском денег
В России резко осадили Пугачеву за слова о предательстве Родины
Новые iPhone 17: стоит ли покупать, цены, где и когда старт продаж в России
Россиян предупредили о последствиях ужесточения требований к ПВЗ
В Евросоюзе предупредили о последствиях инцидента с дронами в Польше
Трамп нашел способ разобраться с убийцей украинской беженки
Мужчина откусил уши своей сожительнице и проглотил их
Пугачева хочет превратить свой замок в музей любви
Варить не нужно: хреновина с помидорами за считаные минуты
Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах
Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу
Трехлетний мальчик получил ожоги из-за взорвавшегося смартфона Xiaomi
Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок
Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора
Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле
«Подтачивает режим»: депутат о роли Дурова в протестах во Франции
Европейский суд поставил точку в вопросе снятия санкций с Романа Абрамовича
Юбилей, сильное похудение, суд за квартиру: как живет певица Лариса Долина
В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей
Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.