10 сентября 2025 в 16:44

Однокурсница раскрыла мотивы убийцы четырех студентов Кобергера

People: Кобергер убил студентов из-за необычных чувств и веры в безнаказанность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однокурсница по факультету криминалистики Брайана Кобергера, обвиняемого в убийстве четырех студентов Университета Айдахо, рассказала о мотивах его действий, пишет People. По ее словам, он совершил преступление, чтобы испытать чувства, возникающие в момент нападения, и проверить, сможет ли избежать наказания.

[Кобергер] совершил эти убийства, потому что хотел понять, каково это — совершать такие преступления, <...> и чтобы проверить, сможет ли он избежать наказания за свои преступления, что еще больше укрепило его веру в то, что он умнее других, — поделилась бывшая студентка.

Девушка отметила, что Кобергер всегда отличался расчетливостью и проявлял признаки нарциссизма. Она вспоминает, что не видела у него сочувствия к другим людям и связывает убийство с его стремлением контролировать окружающих. По ее мнению, среди студентов Университета штата Вашингтон, где учился Кобергер, многие подозревали его в причастности к преступлению и даже обсуждали с ним детали произошедшего.

Ранее американца Брайана Хупера освободили из тюрьмы после 27 лет заключения за убийство, которого он не совершал. Его осудили на основе ложных показаний свидетельницы, которая спустя десятилетия призналась в содеянном и была сама заключена под стражу.

