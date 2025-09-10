Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:01

Экономист рассказал, как отразится на ЕС отказ от российских энергоресурсов

Экономист Юшков: отказ от энергоресурсов из РФ приведет к росту цен в Европе

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Отказ от энергоресурсов России негативно отразится на экономике европейских стран, поскольку вырастут цены, заявил эксперт Финансового университета экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда избавиться от нефти и газа из РФ.

Любая попытка отказаться [от российских энергоресурсов] приведет к дополнительному дефициту на рынке и росту цены. Поэтому эта мера в любом случае негативно отразится на экономике Евросоюза и Европы,сказал Юшков.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК намерена полностью прекратить закупки российских энергоресурсов, чтобы в Европу не поступила «ни одна молекула» российского газа и нефти. Он подчеркнул, что целью ЕК является как можно быстрее остановить импорт из России.

Европа
Россия
Еврокомиссия
энергоресурсы
