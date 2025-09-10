Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:52

Фанаты напали на омоновца и столкнулись с последствиями

После нападения фанатов на омоновца во время матча СКА возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители неформального объединения болельщиков Nordic Soldgers во время матча между СКА и ХК «Шанхайские Драконы» напали на омоновца при исполнении, сообщает 78.ru. Это произошло в момент, когда сотрудники Росгвардии попытались задержать других правонарушителей. 39-летний лидер Nordic Soldgers оказал сопротивление и попытался силой отбить члена своей группировки. Мужчина нанес несколько ударов сотруднику правоохранительных. В итоге было возбуждено уголовное дело.

Задержаны 12 человек, на которых составили административные протоколы. В отношении лидера группировки возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее после поражения в Кубке Израиля радикальные болельщики иерусалимского футбольного клуба «Бейтар» напали на двух арабских водителей автобусов. Сначала драка произошла в салоне транспорта, а затем потасовка переместилась на дорогу. Болельщики «Бейтара» известны своими антиарабскими выступлениями. Во время матча с «Хапоэль Беэр-Шева» они скандировали оскорбительные лозунги.

До этого фанаты турецкого футбольного клуба «Галатасарай» устроили беспорядки в Берлине. Они забросали полицейских камнями и пиротехническими средствами. В результате столкновений 33 сотрудника полиции получили ранения.

