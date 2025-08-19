Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 14:38

В Москве конфликт с супругом закончился нокаутом жены

Житель столицы нокаутировал супругу за поход в бар без разрешения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве мужчина нанес удар супруге от которого она потеряла сознание, так как она ушла в бар без его разрешения, передает Telegram-канал Baza. Когда свидетели происшествия увидели это, он начал утверждать, что она упала сама.

Одна из очевидцев попыталась оттащить мужчину от супруги, а затем вызвала полицию и скорую помощь. Женщину госпитализировали, но после того, как она пришла в себя, отказалась подавать заявление на мужа.

Сам мужчина признался, что применил силу к своей жене «в целях воспитания». Соседи этой пары говорят, что это не первый раз, когда супруги выясняют отношения на публике.

Ранее в Якутске нетрезвый мужчина из ревности учинил конфликт с возлюбленной, в ходе которого укусил ее за ягодицу и руку. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 13 суток.

До этого в Калифорнии миллионера обвинили в расправе над женой. Известного врача Айрин Гау-Лай из Лос-Анджелеса нашли сгоревшей в кабинете ее дома в пригороде Сан-Марино. Предполагается, что муж забил женщину и затем сжег тело.

Москва
супруги
побои
насилие
ссоры
