Мужчина с богатым криминальным прошлым изнасиловал женщину в Ленобласти Бывший заключенный из Тельмана изнасиловал женщину в Приозерске

Бывший заключенный из города Тельмана изнасиловал жительницу Приозерского района 1981 года рождения, передает Neva.today. Женщина обратилась в органы с заявлением, она не была знакома с преступником.

Полицейские возбудили уголовное дело об изнасиловании, а позже задержали 43-летнего безработного. Оказалось, что у мужчины богатое криминальное прошлое — он отбывал наказание в местах заключения с 1999 по 2024 год. Подозреваемого судили за кражи, разбой и умышленное причинение вреда здоровью.

