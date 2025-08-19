Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Этот рецепт маринованных огурцов с горчицей покорил мою семью

Огурцы с горчицей Огурцы с горчицей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сочные и хрустящие маринованные огурцы по-фински — это универсальная закуска, которая украсит зимний стол. В этом варианте они нарезаются кружочками, пропитываются пряным рассолом и приобретают пикантный вкус благодаря горчице. Для приготовления потребуется свежие огурцы весом 2 килограмма, 1,5 литра воды, 150 миллилитров уксуса 9%, 2 столовые ложки зерновой горчицы, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли, по 5–6 горошин черного и душистого перца, 4 зубчика чеснока, зонтики укропа и лавровый лист.

Огурцы тщательно моются, нарезаются одинаковыми кружочками и раскладываются по стерильным банкам, чередуя с дольками чеснока, укропом и горчичными зернами. Рассол готовится просто: в кастрюле соединяются вода, сахар, соль, перцы и лавровый лист, смесь доводится до кипения, затем вливается уксус. Кипящий маринад заливается в банки, которые сразу герметично закатываются. Банки переворачиваются вверх дном и утепляются до полного остывания.

Такие огурцы с горчицей по-фински получаются хрустящими, ароматными и прекрасно хранятся всю зиму.

Ранее мы поделились секретом засолки огурцов без кипятка.

