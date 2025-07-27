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27 июля 2025 в 17:18

Солю огурцы без кипятка — хрустят, как бочковые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы, соленные холодным способом, — это традиционная летняя заготовка, сохраняющая натуральный вкус овощей и характерный хруст. Такой метод не требует кипячения, а значит, овощи остаются плотными, упругими и ароматными.

Для приготовления используются свежие огурцы среднего размера, желательно собранные в тот же день. На 1 литр холодной фильтрованной воды берется 2 столовые ложки без горки каменной соли, а также добавляются пряности: несколько зонтиков укропа, 4 зубчика чеснока, пара листьев хрена и смородины, по вкусу — перец-горошек и лавровый лист.

Огурцы промываются, кончики срезаются, и плоды укладываются плотно в стеклянную банку. Далее добавляются приправы, заливается холодный рассол. Банка накрывается капроновой крышкой и оставляется при комнатной температуре на пару дней, пока не появится характерный мутный осадок. Затем заготовку убирают в холод.

Огурцы, соленные холодным способом, становятся отличной закуской к мясу, картофелю, подаются как самостоятельное блюдо или используются в салатах. Благодаря минимальной термической обработке они сохраняют вкус свежести и ферментированную пользу. Пошаговый рецепт позволит повторить процесс с уверенностью даже новичку.

огурцы
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готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
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Солю огурцы без кипятка — хрустят, как бочковые
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