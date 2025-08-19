НАТО анонсировала встречу начальников генштабов

Встреча начальников генштабов по Украине состоится в среду, 20 августа, сообщила пресс-служба НАТО. Она пройдет в формате видеоконференции. Основные темы повестки и другие подробности не раскрываются.

Начальники Генштабов НАТО проведут встречу по Украине 20 августа в формате видеоконференции, — сказано в сообщении.

Тем временем глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен продолжать подготовку военнослужащих ВСУ и вводить новые санкции против России. Она подчеркнула, что Брюссель «не доверяет обещаниям Москвы» по урегулированию конфликта на Украине.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что урегулировать ситуацию на Украине невозможно без обсуждения территориальных изменений. По его мнению, базовым условием для прекращения боевых действий должно стать понимание невозможности вступления Украины в НАТО.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.