Брюссель высказался о дальнейшей помощи ВСУ Каллас заявила о дальнейшей поддержке ВСУ и новых санкциях против России

Евросоюз намерен продолжать подготовку военнослужащих ВСУ и вводить новые санкции против России, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас после экстренного онлайн-саммита сообщества. На своей странице в соцсети X она подчеркнула, что Брюссель «не доверяет обещаниям Москвы» по урегулированию конфликта на Украине.

Какие именно санкции планируется ввести прости РФ, она не уточнила. При этом общего заявления лидеров, которым обычно заканчиваются саммиты сообщества, пока не последовало.

Тем временем депутат парламента Австрии от Австрийской партии свободы Сюзанна Фюрст резко раскритиковала исключение Европейского союза из процесса мирного урегулирования на Украине. Она охарактеризовала сложившуюся ситуацию как «политический позор» для ЕС и австрийского правительства.

До этого швейцарские власти ввели дополнительные ограничительные меры против России, расширив свои санкционные списки. В обновленный перечень вошли 14 частных лиц и 41 организация, а также 105 гражданских судов, зарегистрированных в третьих странах. Кроме того, Берн принял 18-й пакет санкций Евросоюза.