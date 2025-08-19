Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 19:17

Брюссель высказался о дальнейшей помощи ВСУ

Каллас заявила о дальнейшей поддержке ВСУ и новых санкциях против России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/Global Look Press

Евросоюз намерен продолжать подготовку военнослужащих ВСУ и вводить новые санкции против России, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас после экстренного онлайн-саммита сообщества. На своей странице в соцсети X она подчеркнула, что Брюссель «не доверяет обещаниям Москвы» по урегулированию конфликта на Украине.

Какие именно санкции планируется ввести прости РФ, она не уточнила. При этом общего заявления лидеров, которым обычно заканчиваются саммиты сообщества, пока не последовало.

Тем временем депутат парламента Австрии от Австрийской партии свободы Сюзанна Фюрст резко раскритиковала исключение Европейского союза из процесса мирного урегулирования на Украине. Она охарактеризовала сложившуюся ситуацию как «политический позор» для ЕС и австрийского правительства.

До этого швейцарские власти ввели дополнительные ограничительные меры против России, расширив свои санкционные списки. В обновленный перечень вошли 14 частных лиц и 41 организация, а также 105 гражданских судов, зарегистрированных в третьих странах. Кроме того, Берн принял 18-й пакет санкций Евросоюза.

Евросоюз
Кая Каллас
политика
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему Венгрия не отключила электричество на Украине
В США озвучили одно из условий предоставления гарантий безопасности Украине
Этот рецепт маринованных огурцов с горчицей покорил мою семью
7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка»
Звезда фильма «Такси» приехал в Россию
В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей
Захарова ответила на слова посла Украины об «умении Киева убивать русских»
Компания мужчин устроила охоту на школьницу прямо в супермаркете
Трамп сделал два неожиданных заявления о Путине
В Екатеринбурге маленький ребенок стал жертвой движущегося эскалатора
НАТО анонсировала встречу начальников генштабов
Педофил приставал к девочкам на пляже в российском городе
Тайна Галкина и Пугачевой, Киеву нет пощады — «Орешник» в деле? Что дальше
Врачи спасли россиянина, проглотившего зубную щетку
Белоруссия вышла с заявлением после скандала с рабами на ферме в Воронеже
Итальянский альпинист погиб, дважды попытавшись спасти туристку из РФ
США могут принять участие в «Интервидении»
«Боль пронизывает»: Кадыров обратился к умершему отцу
В США выяснили одну просьбу Трампа к Путину насчет Украины
«Спартак» перехватил защитника из «Локомотива»
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.