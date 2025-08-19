В США заявили о готовности обсуждать с Россией гарантии для Украины

США будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет The Telegraph. По ее словам, американский лидер Дональд Трамп обсуждал этот вопрос как с Россией, так и с Украиной.

Он (Дональд Трамп. — NEWS.ru) поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт, — отметила Ливитт.

Она также заявила, что США не станут размещать свои войска на территории Украины в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Однако, по ее словам, Вашингтон готов участвовать в координации и при необходимости помочь своим европейским партнерам.

Ранее Трамп рассказал, что доволен общением с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но при этом он признает, что они не станут лучшими друзьями. По словам американского лидера, Москве и Киеву следует самим определять будущее конфликта, без вмешательства третьих сторон.