Тайна Галкина и Пугачевой, Киеву нет пощады — «Орешник» в деле? Что дальше

Тайна Галкина и Пугачевой, Киеву нет пощады — «Орешник» в деле? Что дальше

Инсайдеры узнали о «пробуждении» российского «Орешника» в ответ на удары Киева по приграничью, президент Украины Владимир Зеленский наплевал на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, запланировав теракт на Крымском мосту, раскрыта тайна брака певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Орешник» пробудился? Как РФ ответит на удар Киева по Белгороду

Аналитики обратили внимание, что с того момента, как стало известно о подготовке саммита президентов России и США на Аляске, ВСУ резко увеличили число атак на приграничные районы РФ. Пострадавшие во время украинского вторжения районы Курской области, а также мирные поселки Белгородчины подвергаются постоянным налетам ударных дронов ВСУ. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков каждое утро докладывает о последствиях террористических атак Киева.

«Обстановка в регионе меняется практически каждый день, особенно в приграничных муниципальных образованиях, и зачастую не в лучшую сторону», — заявил Гладков 16 августа — на следующий день после саммита на Аляске.

Из-за непрерывных атак ВСУ медикам приходится отправляться на выезды в бронежилетах и касках, на каретах скорой помощи появились «мангалы» и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов. Медиков приходится прикрывать бойцам «Орлана» и «БАРС-Белгород», рассказал Гладков.

«Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Инсайдеры отмечают, что не легче ситуация в Курской области: атаки БПЛА идут ежедневно. Кроме того, расположенные близко подразделения ВСУ применяют реактивные снаряды — утром 18 августа под ударом оказался Рыльск.

Источники пишут, что действия Киева при подготовке саммита на Аляске, а также атаки на мирное население привели президента Владимира Путина к решению — Зеленский не получит ни пяди русской земли. Как указывает Telegram-канал INSIDER BLACK, обмен подконтрольных России территорий Сумской и Харьковской областей больше не обсуждается, поскольку нет никаких гарантий, что в случае подписания перемирия Киев «не примется за старое».

По данным инсайдеров, в Москве хотят четко прописать границы зоны безопасности, которая позволит гражданам России не переживать из-за возможных обстрелов приграничных регионов. Кроме того, у РФ нет никаких гарантий, что не придется сильно расширять пределы необходимой буферной зоны, ведь под контроль Москвы должны вернуться все территории, прописанные в Конституции РФ, в том числе Запорожская и Херсонская области.

При этом инсайдеры не исключают, что атака на Белгород «пробудила» «Орешник»: в случае продолжения террористических ударов ВСУ Россия может пустить в ход «запасной план» по принуждению Киева к миру. Источники отмечают, что на этот случай разработан детальный сценарий, включающий цели для ракетных комплексов «Орешник» и алгоритмы «зеркального удара» по критической инфраструктуре Киева.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Зеленский наплевал на ультиматум Трампа. Каким будет ход Путина?

18 августа ФСБ объявила о предотвращении нового теракта на Крымском мосту, который планировали спецслужбы Украины. Автомобиль Chevrolet Volt со взрывчаткой из Финляндии приехал с Украины транзитом через несколько стран — побывал в Молдавии, Литве и Польше, пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии. На автовозе его собирались доставить на Кубань, чтобы отправить в Крым через мост.

Водитель, которого задержали силовики, ничего не знал: в Киеве хотели использовать его «втемную» в качестве террориста-смертника. 130 кг взрывчатки были замаскированы под аккумуляторную батарею машины.

По данным источников, взрыв на Крымском мосту должен был произойти во время переговоров Трампа с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа или сразу после. Цель — любой ценой заставить Россию резко отреагировать и сорвать мирное соглашение, уверены аналитики.

Инсайдеры отмечают, что такой выходкой Зеленский наплевал на ультиматум Трампа, который президент США выдвинул ему 16 августа: на следующий день после встречи на Аляске Вашингтон запретил Киеву любые атаки на Крымский мост, ведь это вызовет крайне жесткую реакцию Москвы и сорвет только-только начинающийся диалог.

«Вашингтон поставил Киеву жесткое условие: если ВСУ нанесут удар по переправе, поставки любого вооружения и боеприпасов будут немедленно прекращены. Киеву прямо дали понять, что Крымский мост — это красная линия, пересекать которую нельзя, хотя украинское руководство восприняло это условие с раздражением», — пишет Telegram-канал «Конспиролог #1».

Крымский мост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев не прислушался к предупреждениям Вашингтона, подчеркнули источники. По их словам, теперь ход за Путиным: по приказу президента российские войска могут в любой момент нанести мощнейший удар, в том числе с использованием «Орешника».

Источники пишут, что Москва разработала детальные планы реагирования в ответ на провокации Киева: «Орешник» уже приведен в боевую готовность и играет в них немаловажную роль. Если мирные инициативы будут сорваны, то у Киева не останется шансов на реванш — пощады больше не будет, уверены эксперты.

«Если будет зафиксирован прилет хоть одного дрона или ракеты по российской критической инфраструктуре, то в ответ „Орешником“ может быть поражен командный пункт под Киевом», — передавал Telegram-канал «Шпион».

17 ключевых объектов ВСУ, расположенных в Киеве, Харькове и Днепре, российская армия выявила еще в мае 2025 года, когда Киев угрожал сорвать празднование Дня Победы и пытался атаковать лидеров дружественных России государств. Теперь этот план готов к приведению в исполнение, отмечают источники.

Инсайдеры утверждают, что план массированных воздушных атак получил название «Циклон-3» — он рассматривается как продолжение масштабных ударов в начале СВО и способен закончить спецоперацию. Все необходимые «пробные заходы» уже сделаны — в июле 2025 года Россия наглядно продемонстрировала способность запускать сотни «Гераней» и десятки ракет практически одновременно, что лишает украинскую ПВО любых шансов на отражение атаки. В этом случае Украину ждет «воздушный Армагеддон», резюмировали аналитики.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Раскрыта тайна Пугачевой и Галкина. Что скрывает звездная пара?

Заслуженная артистка России Маргарита Суханкина, которая в юности приятельствовала с шоуменом Максимом Галкиным, в интервью NEWS.ru раскрыла тайну его брака с Аллой Пугачевой. По словам оперной дивы, их отношения представляют собой «коммерческую историю».

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Брак с такой разницей… Не знаю, стоит ли тут говорить про любовь. Мне кажется, коммерческая история», — полагает артистка.

Исполнительница вспомнила о своем знакомстве с Галкиным много лет назад. Тогда он был начинающим юмористом и пытался показывать пародии в театре при МГУ, ездил на метро с гитарой.

«Он был молодым начинающим артистом, пытался выступать с пародиями в театре при МГУ. Я тоже участвовала. Часто шли до метро вдвоем. Максим тогда был крайне интеллигентным и очень хорошо воспитанным мальчиком. Семья же интеллигентная: папа — военный, мама — педагог», — поделилась собеседница.

Именно после ухода из жизни родителей, добавила она, судьба Галкина кардинально изменилась. Певица выразила мнение, что он «пустился во все тяжкие».

«Женился на Пугачевой он вскоре после того, как ушли родители из жизни, причем друг за другом. То есть, видимо, пока папа с мамой находились рядом, оставался исполнительным и воспитанным. Как только их не стало, пустился во все тяжкие», — полагает Суханкина.

Собеседница добавила, что отъездом из России после начала СВО и критикой родной страны шоумен перечеркнул все свои прежние заслуги в РФ. Особенно артистка возмущена тем фактом, что Галкин, как и некоторые покинувшие Россию деятели культуры, «тявкает» на страну из-за границы.

«У меня все время в голове звучит вопрос: „Зачем?“ И некоторые актеры наши великие, со званиями-привилегиями, зачем-то поперлись на Запад и начали тявкать оттуда на Россию. Бога побойтесь, замолчите», — призвала заслуженная артистка России.

Пугачева и Галкин начали жить вместе в 2005 году — тогда Примадонне было 56 лет, а ее избраннику — 29. В 2011 году пара зарегистрировала брак. В сентябре 2013 года у них родилась двойня — Гарри и Елизавета Галкины.

После начала СВО семья покинула Россию. Звездную пару замечали в Израиле, Латвии и на Кипре.

Читайте также:

Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды

Побег пушечного мяса, налет на больницу и НПЗ: ВСУ атакуют РФ 19 августа

ВС РФ вошли в Константиновку: что известно о прорыве в Предтечино, крах ВСУ

Пахали за просрочку: украинцы держали в рабстве сотню россиян

Труп с дырой в голове набрал кредитов: странная смерть петербуржца в Крыму