Побег «пушечного мяса», налет на больницу и НПЗ: ВСУ атакуют РФ 19 августа

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Обломки сбитых БПЛА упали на больницу и нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Украинские новобранцы сбежали из автобуса, не доехав до фронта. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате обстрелов ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.
Стало известно число БПЛА, за ночь атаковавших территорию РФ
В ночь на 19 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на три региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 23 дрона.
Больше всего воздушных целей — 13 — были уничтожены над Волгоградской областью. Еще по пять беспилотников силы ПВО ликвидировали над Ростовской областью и Крымом.
Обломки дронов ВСУ упали на больницу и НПЗ под Волгоградом
Обломки беспилотников ВСУ, сбитых над Волгоградской областью, рухнули на больницу и нефтеперерабатывающий завод, заявили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Он уточнил, что обошлось без пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.
«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — говорится в публикации.
Город в Курской области подвергся артобстрелу ВСУ
Накануне обстрелу ВСУ подвергся город Рыльск в Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн. По предварительным сведениям, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
В ходе обстрела получили повреждения три многоквартирных дома и пять частных строений. В зданиях были выбиты стекла, повреждены фасады и ограждения. Кроме того, были оборваны линии электропередачи. Возле одного из домов произошел разрыв газовой трубы.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Гладков оценил последствия украинских ударов по Белгородчине
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 43 населенных пункта региона, применив артиллерию и 82 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и 12 частных домов, два сельхозпредприятия, несколько коммерческих объектов, линии электропередачи, микроавтобус, четыре грузовых и 20 легковых автомобилей.
По словам губернатора, в селе Нечаевка в результате прилета дрона по машине пострадал мужчина. Еще один человек получил ранения в результате атаки БПЛА в Новостроевке-Первой. В Новой Таволжанке пострадали женщина и 13-летний ребенок. Все они были госпитализированы и получили медпомощь.
Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.
Стало известно число жертв ударов ВСУ по Донбассу
В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 33 случая ведения огня со стороны ВСУ. По данным ведомства, противник выпустил 27 боеприпасов на Горловском направлении, три — на Донецком, два — на Енакиевском и один — на Макеевском.
В результате ударов были повреждены 14 жилых домов, девять инфраструктурных объектов, одна грузовая и несколько легковых машин. Ранения получили шесть человек, в том числе трое сотрудников МЧС. Один мирный житель скончался.
«В Куйбышевском районе Донецка огнеборцы ликвидировали загорание сухой растительности. При тушении пожара произошла детонация боеприпаса, в результате чего пострадали трое сотрудников МЧС России», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Украинские новобранцы сбежали из автобуса по пути к фронту
Украинские новобранцы сбежали из автобуса, который вез их к линии фронта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств. Ранее видео с солдатами ВСУ распространилось в Сети. Собеседник агентства подтвердил его подлинность. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Видео снял один из военнослужащих. Он рассказал, что изначально в салоне было 40 бойцов, но 30 из них сбежали на разных остановках.
