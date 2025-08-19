Побег «пушечного мяса», налет на больницу и НПЗ: ВСУ атакуют РФ 19 августа

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Обломки сбитых БПЛА упали на больницу и нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Украинские новобранцы сбежали из автобуса, не доехав до фронта. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате обстрелов ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Стало известно число БПЛА, за ночь атаковавших территорию РФ

В ночь на 19 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на три региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 23 дрона.

Больше всего воздушных целей — 13 — были уничтожены над Волгоградской областью. Еще по пять беспилотников силы ПВО ликвидировали над Ростовской областью и Крымом.

Обломки дронов ВСУ упали на больницу и НПЗ под Волгоградом

Обломки беспилотников ВСУ, сбитых над Волгоградской областью, рухнули на больницу и нефтеперерабатывающий завод, заявили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Он уточнил, что обошлось без пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — говорится в публикации.

Город в Курской области подвергся артобстрелу ВСУ

Накануне обстрелу ВСУ подвергся город Рыльск в Курской области, заявил врио главы региона Александр Хинштейн. По предварительным сведениям, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

В ходе обстрела получили повреждения три многоквартирных дома и пять частных строений. В зданиях были выбиты стекла, повреждены фасады и ограждения. Кроме того, были оборваны линии электропередачи. Возле одного из домов произошел разрыв газовой трубы.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гладков оценил последствия украинских ударов по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 43 населенных пункта региона, применив артиллерию и 82 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и 12 частных домов, два сельхозпредприятия, несколько коммерческих объектов, линии электропередачи, микроавтобус, четыре грузовых и 20 легковых автомобилей.

По словам губернатора, в селе Нечаевка в результате прилета дрона по машине пострадал мужчина. Еще один человек получил ранения в результате атаки БПЛА в Новостроевке-Первой. В Новой Таволжанке пострадали женщина и 13-летний ребенок. Все они были госпитализированы и получили медпомощь.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Стало известно число жертв ударов ВСУ по Донбассу

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 33 случая ведения огня со стороны ВСУ. По данным ведомства, противник выпустил 27 боеприпасов на Горловском направлении, три — на Донецком, два — на Енакиевском и один — на Макеевском.

В результате ударов были повреждены 14 жилых домов, девять инфраструктурных объектов, одна грузовая и несколько легковых машин. Ранения получили шесть человек, в том числе трое сотрудников МЧС. Один мирный житель скончался.

«В Куйбышевском районе Донецка огнеборцы ликвидировали загорание сухой растительности. При тушении пожара произошла детонация боеприпаса, в результате чего пострадали трое сотрудников МЧС России», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские новобранцы сбежали из автобуса по пути к фронту

Украинские новобранцы сбежали из автобуса, который вез их к линии фронта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств. Ранее видео с солдатами ВСУ распространилось в Сети. Собеседник агентства подтвердил его подлинность. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Видео снял один из военнослужащих. Он рассказал, что изначально в салоне было 40 бойцов, но 30 из них сбежали на разных остановках.

Читайте также:

Уничтожили взвод ВСУ и обступили Купянск: успехи ВС РФ к утру 19 августа

Конец СВО на условиях России? Переговоры Трампа и Зеленского: что известно

Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия

«Наш народ уничтожают»: бойцы СВО обратились к Путину, кого назвали врагом