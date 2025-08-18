Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Утро мирных жителей в приграничье началось с новых ударов ВСУ

Хинштейн: ВСУ обстреляли Рыльск и повредили пять частных домов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Город Рыльск утром 18 августа подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что, по предварительным сведениям, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В ходе обстрела повреждения получили три многоквартирных и пять частных домов.

В зданиях выбиты оконные стекла, повреждены фасады и ограждения. Также были повреждены линии электропередач. Возле одного из частных домов произошел разрыв газовой трубы с последующим возгоранием, однако пожарные оперативно справились с огнем.

Ранее Александр Хинштейн сообщил об атаке со стороны ВСУ на автомобильную трассу «Рыльск — Крупец». В результате атаки погиб гражданский, который в момент обстрела находился за рулем личного автомобиля.

Ранее Хинштейн информировал о нападении с использованием FPV-дрона на грузовик КамАЗ в Рыльском районе. Вследствие этого происшествия двое находившихся в машине людей получили ранения средней степени тяжести. Пострадавших незамедлительно доставили для оказания медицинской помощи в курскую областную больницу.

