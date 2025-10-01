Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, как Россия ответит на изъятие ее активов за рубежом

Bloomberg: Россия приватизирует западные компании в ответ на изъятие ее активов

В ответ на возможную конфискацию активов Россия может быстро национализировать иностранные компании, пишет Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю анонимный источник. Якобы именно с этой целью президент Владимир Путин подписал 30 октября указ о новом механизме приватизации.

Инсайдер пояснил, что документ позволит ускорить продажу российских и иностранных компаний. Поэтому Москва сможет ответить симметричными мерами на враждебные действия Евросоюза.

В указе прямо сказано, что он принят в ответ на недружественные действия США и примкнувших к ним стран. Для обеспечения обороноспособности страны оценка стоимости имущества будет проводиться в срок до 10 дней, его перерегистрацию проведут в ускоренные сроки, а продажей займется Промсвязьбанк.

Агентство отметило, что в России до сих пор работают сотни западных компаний. До сих пор Москва воздерживалась от национализации их активов. После подписания указа все может резко измениться.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон негативно отнесся к инициативе немецкого канцлера Фридриха Мерца выдать Украине беспроцентный кредит на €140 млрд (13,58 трлн рублей) за счет замороженных российских активов. Кроме того, политик напомнил о необходимости соблюдать международное право.

