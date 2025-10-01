Известный на весь мир приматолог умерла на 92-м году жизни

Известный на весь мир приматолог умерла на 92-м году жизни Британский приматолог и ученый Гудолл умерла в возрасте 91 года

В возрасте 91 года умерла выдающийся британский приматолог, этолог и защитник природы Джейн Гудолл. Институт ее имени подтвердил, что она скончалась от естественных причин во время своего турне по США.

Смерть доктора Джейн Гудолл, заместителя генерального секретаря, посланницы мира ООН и основательницы Института Джейн Гудолл наступила от естественных причин, — говорится в заявлении института.

Гудолл была всемирно известна благодаря своим новаторским исследованиям социальной жизни шимпанзе. Начав свою работу в Танзании в 1960 году, она совершила революционное открытие, доказав, что шимпанзе используют и изготавливают примитивные орудия труда, что заставило научное сообщество пересмотреть определение человека.

Ее более чем 60-летнее исследование в национальном парке Гомбе-Стрим стало самым длительным в истории изучением приматов в дикой природе. Помимо научной работы, ученый основала Институт Джейн Гудолл и глобальную молодежную программу Roots & Shoots, была послом мира ООН и удостоена высших наград, включая недавно врученную Президентскую медаль свободы США.

Ранее сообщалось, что заслуженный деятель искусств России и заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева ушла из жизни. На момент смерти ей было 78 лет. Имя Агаевой было во многих премьерных афишах театра на протяжении 37 лет.