01 октября 2025 в 23:59

Известный на весь мир приматолог умерла на 92-м году жизни

Британский приматолог и ученый Гудолл умерла в возрасте 91 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 91 года умерла выдающийся британский приматолог, этолог и защитник природы Джейн Гудолл. Институт ее имени подтвердил, что она скончалась от естественных причин во время своего турне по США.

Смерть доктора Джейн Гудолл, заместителя генерального секретаря, посланницы мира ООН и основательницы Института Джейн Гудолл наступила от естественных причин, — говорится в заявлении института.

Гудолл была всемирно известна благодаря своим новаторским исследованиям социальной жизни шимпанзе. Начав свою работу в Танзании в 1960 году, она совершила революционное открытие, доказав, что шимпанзе используют и изготавливают примитивные орудия труда, что заставило научное сообщество пересмотреть определение человека.

Ее более чем 60-летнее исследование в национальном парке Гомбе-Стрим стало самым длительным в истории изучением приматов в дикой природе. Помимо научной работы, ученый основала Институт Джейн Гудолл и глобальную молодежную программу Roots & Shoots, была послом мира ООН и удостоена высших наград, включая недавно врученную Президентскую медаль свободы США.

Ранее сообщалось, что заслуженный деятель искусств России и заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева ушла из жизни. На момент смерти ей было 78 лет. Имя Агаевой было во многих премьерных афишах театра на протяжении 37 лет.

смерти
ученые
приматы
доктор
