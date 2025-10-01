Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 23:37

Саркофаг Чернобыльской АЭС оказался обесточен

Минэнерго Украины: блэкаут произошел на Чернобыльской АЭС

Чернобыльская атомная электростанция. Поврежденный энергоблок № 4 Чернобыльская атомная электростанция. Поврежденный энергоблок № 4 Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошел перебой в питании нового саркофага, сообщила пресс-служба Минэнерго Украины. Он установлен над разрушенным четвертым энергоблоком.

В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, <…> изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающий выброс радиоактивных материалов в окружающую среду, — говорится публикации.

Через несколько часов глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук сообщила о восстановлении энергоснабжения на ЧАЭС. По ее данным, уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней и угрозы для населения нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины хотят устроить масштабную катастрофу «похлеще Чернобыля» на Запорожской атомной электростанции и обвинить в этом Россию. Как заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, украинская армия не остановится и будет стремиться выставить Москву виновником инициированной ими провокации. Военэксперт подчеркнул, что если ВСУ достигнут своей цели в Запорожье, то жертвами возможной трагедии станут сотни тысяч украинцев.

