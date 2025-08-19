Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 20:41

На улицах Воронежа появится бесплатный Wi-Fi

Губернатор Александр Гусев: в Воронеже будут развивать бесплатный Wi-Fi

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Воронеже планируется установить точки доступа к бесплатному Wi-Fi, об этом в прямом эфире заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, запись которого публикует пресс-служба регионального правительства. В первую очередь точки доступа появятся на остановках общественного транспорта.

Это необходимо для того, чтобы жители города могли получать доступ в Сеть во время отключения мобильного интернета из-за атак БПЛА, — поделился губернатор.

Помимо этого, бесплатные точки доступа также будут организованы в Центральном парке, парке «Орленок» и на Петровской набережной. Александр Гусев обратил внимание на то, что точки доступа к Wi-Fi будут размещены независимо от того, будет ли в дальнейшем прекращаться работа мобильного интернета.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что специалисты на федеральном уровне занимаются разработкой «белого списка» сервисов, которые будут доступны даже при отсутствии подключения к мобильному интернету.

Ранее в Мурманской области ограничили мобильный интернет. Ограничение введено по закону «О связи» для обеспечения безопасности и поддержания порядка.

Воронеж
Wi-Fi
ограничения
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Варю томатный сок с пряностями и цитрусами — вкус поражает
о Франции сравнили лидеров ЕС на встрече с Трампом со слугами
Как накопить 3 млн на добавку к пенсии: финансист подробно о программе ПДС
В США заявили о возможном «свете в конце туннеля» в ситуации с Украиной
Раскрыты детали появления БТР с флагами США и РФ в зоне СВО
Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году? История и традиции празднования
«Далось непросто»: внук Пугачевой подтвердил слухи о разводе
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
В США заявили, что Трамп хочет сохранить мир на Украине после себя
В Евросоюзе разъяснили, на что будут похожи гарантии безопасности Украины
Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
В Белом доме раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Зеленского
В Белом доме высказались о месте проведения встречи Путина и Зеленского
Смертоносные FPV, Покровск, Константиновка: новости СВО вечером 19 августа
Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
В США рассказали, как будут обеспечены гарантии безопасности для Украины
В США назвали три возможных способа обеспечения безопасности для Украины
Заготовки из яблок: 3 вкусных рецепта для всей семьи
Завершено расследование хищений при возведении фортификаций под Курском
Стало известно, сколько Трамп готов ждать до новой встречи по Украине
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.