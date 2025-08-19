На улицах Воронежа появится бесплатный Wi-Fi Губернатор Александр Гусев: в Воронеже будут развивать бесплатный Wi-Fi

В Воронеже планируется установить точки доступа к бесплатному Wi-Fi, об этом в прямом эфире заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, запись которого публикует пресс-служба регионального правительства. В первую очередь точки доступа появятся на остановках общественного транспорта.

Это необходимо для того, чтобы жители города могли получать доступ в Сеть во время отключения мобильного интернета из-за атак БПЛА, — поделился губернатор.

Помимо этого, бесплатные точки доступа также будут организованы в Центральном парке, парке «Орленок» и на Петровской набережной. Александр Гусев обратил внимание на то, что точки доступа к Wi-Fi будут размещены независимо от того, будет ли в дальнейшем прекращаться работа мобильного интернета.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что специалисты на федеральном уровне занимаются разработкой «белого списка» сервисов, которые будут доступны даже при отсутствии подключения к мобильному интернету.

Ранее в Мурманской области ограничили мобильный интернет. Ограничение введено по закону «О связи» для обеспечения безопасности и поддержания порядка.