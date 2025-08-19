Названы категории россиян, которым с 1 сентября увеличат пенсии

Некоторым россиянам с 1 сентября увеличат пенсии, сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова в интервью «Газета.Ru». По ее словам, надбавок стоит ожидать тем, кто прекратил трудовую деятельность в августе.

Пенсионеры, прекратившие работу в августе — теперь их выплаты будут начисляться с учетом всех пропущенных индексаций. Те, кому в августе исполнилось 80 лет — получат удвоенную фиксированную часть страховой пенсии (в 2025 году это 17 815 вместо 8907 рублей), — отметила Волкова.

Удвоенная фиксированная выплата к пенсии полагается инвалидам I группы. Также им положена доплата 2969 за каждого члена семьи, находящегося на иждивении. По словам эксперта, перерасчет произойдет автоматически — подавать заявления никуда не нужно.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году останется на уровне 270 месяцев, или 22,5 года. Этот показатель напрямую влияет на размер ежемесячных выплат для граждан пенсионного возраста, добавил парламентарий.