09 декабря 2025 в 17:10

Россиянам рассказали о правилах получения накопительной пенсии в 2026 году

Накопительную пенсию в 2026 году можно будет получить единовременной выплатой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В 2026 году граждане смогут оформить получение накопительной части пенсии в виде разовой выплаты, пишет РБК. Данные средства формируются из отчислений работодателей, добровольных взносов, материнского капитала и инвестиционного дохода.

Накопительная пенсия представляет собой дополнение к основной страховой пенсии и аккумулируется на индивидуальном лицевом счете. Человек может самостоятельно повлиять на ее размер, выбрав для управления средствами негосударственный пенсионный фонд или оставив их в Социальном фонде России.

Согласно действующему законодательству, право на получение этих накоплений возникает при достижении общеустановленного пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом необходимо наличие сформированных пенсионных накоплений на лицевом счете.

Основными категориями граждан, у которых такие накопления имеются, являются лица 1967 года рождения и моложе, а также мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения. Право также имеют участники программы софинансирования и те, кто направил средства материнского капитала на формирование будущей пенсии.

Для оформления единовременной выплаты необходимо подать соответствующее заявление. Если средства находятся в СФР, это можно сделать через портал «Госуслуги» или сайт фонда, а если в НПФ — через личный кабинет фонда или его офис.

Ранее профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил: многие предпенсионеры не знают, что могут получить право на пенсионные накопления до наступления соответствующего возраста. При этом страховая пенсия по старости доступна только при достижении установленного возраста.

