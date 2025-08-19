Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Мошенники ищут жертв среди желающих посмотреть спектакль Бутусова

Театр Ленсовета предупредил о мошенничестве с билетами на спектакль Бутусова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники активизировались и придумали схему с продажей билетов на спектакль умершего режиссера Юрия Бутусова, который пройдет 7 сентября, сообщили в пресс-службе петербургского театра Ленсовета.

Друзья, в последние дни мошенники массово рассылают сообщения якобы от лица театра с предложением выкупить билеты на «Макбет.Кино». В особенности речь идет о показе 7 сентября, — сказано в сообщении.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества, направленной на кражу денег с банковских счетов россиян. Злоумышленники убеждают людей установить программы удаленного доступа к телефону и онлайн-банкингу под видом приложений для ускорения записи к врачам.

До этого сообщалось, что мошенники начали похищать средства и данные россиян, обещая жертвам легкий заработок на маркетплейсе Wildberries. Злоумышленники создают фальшивые сайты, закрытые чаты и фейковые Telegram-каналы.

