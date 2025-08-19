«Боль пронизывает»: Кадыров обратился к умершему отцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный отцу, первому президенту республики Ахмату-Хаджи Кадырову. Он погиб в 2004 году.

Нет ни единого дня, когда я не думал о тебе. Каждый вдох напоминает о той пустоте, которая осталась после твоего ухода. Я ищу тебя в каждом закате, в каждом теплом луче солнца, но нахожу лишь тишину, — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, он пытается жить дальше, но «боль пронизывает» даже спустя годы. Кадыров добавил, что воспоминания о близком человеке одновременно придают силы и убивают.

Я чувствую себя ребенком, потерявшимся в огромном мире. Все стало таким чужим и безрадостным, — добавил он.

Ахмат Кадыров погиб в результате взрыва на стадионе. Он прогремел во время праздничного концерта, посвященного Дню Победы. Тогдашний глава Чечни был смертельно ранен и скончался по дороге в больницу. Вместе с ним погиб председатель Госсовета Хусейн Исаев.

Ранее Кадыров заявил, что успех человека заключается в умении идти собственным путем, не подстраиваясь под чужие ожидания и мнения. По его словам, в жизни нужно делать то, что действительно важно.