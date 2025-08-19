Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 19:40

«Боль пронизывает»: Кадыров обратился к умершему отцу

Кадыров опубликовал трогательный пост в честь погибшего отца

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный отцу, первому президенту республики Ахмату-Хаджи Кадырову. Он погиб в 2004 году.

Нет ни единого дня, когда я не думал о тебе. Каждый вдох напоминает о той пустоте, которая осталась после твоего ухода. Я ищу тебя в каждом закате, в каждом теплом луче солнца, но нахожу лишь тишину, — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, он пытается жить дальше, но «боль пронизывает» даже спустя годы. Кадыров добавил, что воспоминания о близком человеке одновременно придают силы и убивают.

Я чувствую себя ребенком, потерявшимся в огромном мире. Все стало таким чужим и безрадостным, — добавил он.

Ахмат Кадыров погиб в результате взрыва на стадионе. Он прогремел во время праздничного концерта, посвященного Дню Победы. Тогдашний глава Чечни был смертельно ранен и скончался по дороге в больницу. Вместе с ним погиб председатель Госсовета Хусейн Исаев.

Ранее Кадыров заявил, что успех человека заключается в умении идти собственным путем, не подстраиваясь под чужие ожидания и мнения. По его словам, в жизни нужно делать то, что действительно важно.

Чечня
Ахмат Кадыров
Рамзан Кадыров
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На улицах Воронежа появится бесплатный Wi-Fi
США готовы обсуждать с Россией условия для Украины
В Госдуме объяснили, почему Венгрия не отключила электричество на Украине
В США озвучили одно из условий предоставления гарантий безопасности Украине
Этот рецепт маринованных огурцов с горчицей покорил мою семью
7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка»
Звезда фильма «Такси» приехал в Россию
В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей
Захарова ответила на слова посла Украины об «умении Киева убивать русских»
Компания мужчин устроила охоту на школьницу прямо в супермаркете
Трамп сделал два неожиданных заявления о Путине
В Екатеринбурге маленький ребенок стал жертвой движущегося эскалатора
НАТО анонсировала встречу начальников генштабов
Педофил приставал к девочкам на пляже в российском городе
Тайна Галкина и Пугачевой, Киеву нет пощады — «Орешник» в деле? Что дальше
Врачи спасли россиянина, проглотившего зубную щетку
Белоруссия вышла с заявлением после скандала с рабами на ферме в Воронеже
Итальянский альпинист погиб, дважды попытавшись спасти туристку из РФ
США могут принять участие в «Интервидении»
«Боль пронизывает»: Кадыров обратился к умершему отцу
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.