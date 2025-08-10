Кадыров рассказал о главных правилах успеха любого человека Кадыров: успеха добиваются те, кто не тратит время на попытки угодить другим

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился размышлениями о природе успеха. По его словам, быть успешным — значит идти своим путем, не тратить время на попытки угодить другим и не подчиняться чужим мнениям.

Истинная ценность жизни в том, чтобы идти своим путем, делать то, что действительно важно, и постепенно превращать задуманное в реальность, — написал Кадыров.

Он также опубликовал видео, в котором закадровый голос перечисляет четыре признака успеха: если вас копируют, говорят за спиной, за вами наблюдают и пытаются принизить ваши достижения. В публикации нет дополнительных уточнений о контексте обращения или планах, связанных с темой.

Ранее глава Чечни заявил, что в республике усилили борьбу с клеветой и дезинформацией в социальных сетях. По его словам, меры направлены на выявление и пресечение таких действий как в регионе, так и за его пределами.

До этого Кадыров опубликовал видео своей тренировки, опровергая слухи о происшествии на турецком пляже. Турецкие СМИ писали, что политику стало плохо во время купания, после чего его якобы госпитализировали. Позже дочь Кадырова опубликовала в своих соцсетях фотографию с моря в Бодруме. Однако ничего о самочувствии отца она не сообщила.