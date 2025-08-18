Умерла актриса Лариса Заовражнова

Советская и российская театральная актриса, доцент кафедры искусствоведения Лариса Заовражнова умерла 18 августа, сообщает пресс-служба Высшего театрального училища имени Щепкина. Ей было 78 лет. Среди ее театральных работ роли в таких постановках как «Страна Айгуль», «Аленький цветочек» и «Милицейская история».

Ее преданность делу и любовь к искусству были заразительны. Всегда открытая для студентов, Лариса Григорьевна готова была ответить на их вопросы и поддержать их инициативы. Будучи очень творческим и неординарным педагогом она, несомненно, оставила яркий след в сердцах наших студентов. Мы будем помнить ее как талантливого педагога и прекрасного человека, — написали в пресс-службе ВТУ.

Ранее сообщалось о трагической гибели известного российского писателя Евгения Чижова. Он погиб на побережье Балтийского моря в Калининградской области, где отдыхал вместе с супругой, когда решил искупаться в штормовую погоду на необорудованном пляже.

До этого стало известно, что народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков отметил, что для миллионов он был любимым актером, голосом, который узнавали с первых слов.