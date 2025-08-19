Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 19:54

Белоруссия вышла с заявлением после скандала с рабами на ферме в Воронеже

Посольство Белоруссии проверит данные о рабах на воронежской ферме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусское посольство проверит сообщение о якобы найденных в Воронежской области рабах, соответствующее заявление ведомство сделало в Telegram-канале. По предварительным данным, людей могли удерживать на ферме. Не исключено, что среди них были граждане соседней республики.

Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы, — сообщили в дипмиссии.

По информации ведомства, белорусской стороне удалось установить несколько мобильных номеров удерживаемых людей. По данным посольства, до одного из них даже удалось дозвониться. Информацию о рабах проверят в УГиМ УВД Брестского облисполкома.

Отмечается, что фермерскую плантацию со 100 рабами обнаружили в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области. Волонтерам удалось освободить пятерых узников — двух женщин и трех мужчин. По данным движения, людей заманивают на плантацию хорошим заработком, однако после заставляют работать бесплатно. Предварительно известно, что вербовкой занимались цыгане, а держателями хозяйства были украинцы.

Белоруссия
посольства
Воронежская область
рабы
