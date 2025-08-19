Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 19:40

В США выяснили одну просьбу Трампа к Путину насчет Украины

Axios: Трамп призвал Путина к реализму в территориальном вопросе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул необходимость прямой встречи с украинским главой Владимиром Зеленским, сообщает Axios со ссылкой на информированные источники. Американский лидер призвал своего российского коллегу «проявить реализм» при обсуждении территориальных аспектов будущего урегулирования.

Когда Трамп позвонил Путину в понедельник вечером, он сказал российскому президенту, что ему придется встретиться напрямую с Зеленским, чтобы обсудить его территориальные требования, и попросил его быть реалистом, — сказано в сообщении.

Для разработки международных гарантий безопасности Киева была оперативно создана трехсторонняя комиссия с участием США, Европейского союза и Украины. Как выяснило издание, рабочую группу возглавил государственный секретарь Марко Рубио, которому поручено координировать усилия сторон. По информации источников Axios, члены комиссии будут работать в интенсивном режиме в ближайшие дни, чтобы к концу недели представить конкретные предложения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия в рамках специальной военной операции на Украине никогда не ставила целью получить Крым, Донбасс или Новороссию. По его словам, главной задачей была защита русских людей на этих территориях.

