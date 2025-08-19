Президент Литвы призвал принять Украину в Евросоюз в 2030 году

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз обозначить 2030 год как дату принятия Украины в ЕС. Он также предложил включить Киев в переговоры в ходе видеоконференции лидеров стран «коалиции желающих», передает портал LRT.lt.

Нам следует включить Украину в переговорный процесс и определить конкретную дату приема в члены Евросоюза — 2030 год, — заявил Науседа.

По словам политика, переговоры по этому вопросу могут быть возобновлены уже в сентябре 2025 года. Также участники встречи обсудили встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас после экстренного онлайн-саммита заявила, что ЕС намерен продолжать подготовку военнослужащих ВСУ и вводить новые санкции против России. Какие именно ограничения планируется ввести против РФ, она не уточнила.

До этого швейцарские власти ввели дополнительные ограничительные меры против России, расширив свои санкционные списки. В обновленный перечень вошли 14 частных лиц и 41 организация, а также 105 гражданских судов, зарегистрированных в третьих странах.