19 августа 2025 в 21:06

В США назвали три возможных способа обеспечения безопасности для Украины

NYT: безопасность Украины может обеспечить размещение миротворческих сил

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Есть несколько возможных сценариев с участием военных из западных стран, считает обозреватель The New York Times Дэвид Сангер. Один из них — размещение полноценных миротворческих сил, которые будут дополнять ВСУ.

Иной вариант развития событий подразумевает формирование так называемых сил сдерживания, которые будут уступать по количеству миротворческим войскам. Они не смогут оказать значительное сопротивление, но их задача — предотвратить атаку России на Украину, если это будет представлять угрозу для европейцев, находящихся на территории Украины. Однако автор статьи полагает, что такой план сопряжен с определенными рисками.

В рамках третьего варианта рассматривается формирование «сил наблюдения». Их количество может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен человек, что, вероятно, не обеспечит должного уровня защиты. Их цель — заблаговременно оповещать о начале военных действий.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставки американского оружия, финансируемые Европой, могут стать частью гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул необходимость вооружения для защиты страны.

