19 августа 2025 в 19:24

Большинство американцев увидели в Путине сильного лидера

Economist: 32% граждан США считают Путина очень сильным лидером

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Большинство взрослых американцев назвали президента России Владимира Путина в той или иной степени сильным лидером, передает издание Economist со ссылкой на исследование компании YouGov. В частности, 32% опрошенных сочли Путина очень сильным лидером, еще 41% — в какой-то степени влиятельным главой государства. В проведенном с 15 по 18 августа опросе участвовали 1568 граждан США.

До этого американский лидер Дональд Трамп назвал своего российского коллегу «крепким орешком». Он подчеркнул, что его мнение о президенте РФ за последние несколько месяцев не изменилось.

Также президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита после визита в Россию назвал Путина прагматичным и искренним человеком. Глава государства подчеркнул эффективность двустороннего сотрудничества с РФ, свободной от «демагогии и манипуляций».

Ранее китайские СМИ писали, что Путин удивительным образом повел себя после встречи с Трампом на Аляске. Как обратили внимание журналисты, глава РФ использовал момент для мощного дипломатического жеста. Вместо отъезда он задержался и посетил кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики.

Владимир Путин
лидеры
опросы
США
