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21 июля 2025 в 15:35

В «Современнике» покажут премьеру постановки «Женитьба Бальзаминова»

Сергей Газаров Сергей Газаров Фото: Сашау

Московский театр «Современник» представит премьеру спектакля «Женитьба Бальзаминова» по одноименной пьесе Александра Островского. Мероприятие, рассчитанное на аудиторию старше 12 лет, состоится в рамках нового театрального сезона. Точную дату и актерский состав объявят позже.

Это история о второй жизни, которую каждый человек строит у себя в голове. И эта вторая жизнь у Бальзаминова удалась. В ней он человек, у которого все получается, которого все любят и признают, там он может делать все, что хочет, там он по-настоящему счастлив, — подчеркнул режиссер Сергей Газаров.

Спектакль представляет собой не просто воспроизведение классического произведения, а его оригинальную интерпретацию. Сохраняя жанровые особенности комедии, постановка затронет глубокие философские вопросы о природе человеческой свободы. В новой трактовке главный герой раскрывается как возвышенный мечтатель и мыслитель, а не инфантильный чудак.

«Современник» представил 30 мая премьеру спектакля «Дуэль» по повести Антона Чехова. Режиссером постановки выступила Лейла Абу-аль-Кишек. На сцене в главных ролях сыграли Семен Шомин, Марина Лебедева и Иван Стебунов.

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