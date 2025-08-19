В «Альтернативе» рассказали, где в России используют рабов

В России остается распространенным принуждение к рабскому труду, рассказала NEWS.ru сотрудница волонтерской организации «Альтернатива» Арина Файрушина. По ее словам, в центре России рабы трудятся на свалках и стройках, а в северных регионах их принуждают ловить рыбу.

В нашей стране распространены различные виды трудового рабства. В центральных регионах и крупных городах — это работные дома и псевдо-реабилитационные центры. В этом случае люди живут в квартире, пристройке или частном доме, по утрам их вывозят на работу. Трудятся они разнорабочими на стройках, бывает, на свалках. На севере страны людей заставляют заниматься рыбной ловлей или, например, лесозаготовками, — прокомментировала правозащитница.

По ее словам, в южных регионах это фермы, частные хозяйства и большие предприятия. Люди часто трудятся в огороде, на фермах и полях, собирают ягоды, яблоки, окучивают культуры. Она вспомнила случай, когда в Тюменской области освободили мужчину с ментальными расстройствами. Он провел в рабстве 24 года. Все это время он жил в сарае, помогал по хозяйству, косил траву, а также убирал снег. Также волонтерам удалось освободить 40-летнего жителя Мордовии, который провел в неволе 12 лет.

Ранее Файрушина рассказала, что в «Альтернативу» ежедневно поступают обращения. Часть пропавших людей оказывается в условиях принудительного труда, который приобрел форму рабства.