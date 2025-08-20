Великобритания готовит бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, конкурируя в этом с США, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru. По его словам, Лондон может пойти как на выборы, так и на переворот.
Чепа отметил, что Залужный пользовался высоким уровнем доверия на Украине, поэтому Зеленский убрал его с поста главкома. Британия, по его словам, приняла его в качестве посла и рассматривает как будущего конкурента действующему президенту.
А англичане, понимая, что для ВСУ завтра наступят сложные времена и доверие к Залужному внутри будет падать, с удовольствием приняли его как посла и, естественно, сейчас готовят на будущего президента, под себя, — объяснил депутат.
Он добавил, что Зеленский будет до конца бороться за власть, так как понимает ее ключевую роль в сохранении собственного положения. Судьба украинского лидера в дальнейшем, по его мнению, печальна.
Англичане будут стараться либо заменить его на выборах, либо как бы сделают переворот, который они любят и не раз делали в разных странах, — указал Чепа.
Парламентарий утверждает, что Британия стремится закрепиться на черноморском побережье Украины, включая Очаков, Николаев и Одессу. Поэтому Лондон активно финансирует и вооружает Киев, оставаясь политическим провокатором на международной арене, заключил Чепа.
Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что Залужный тайно готовится к участию в президентских выборах на Украине. По ее словам, у предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне и идет набор сотрудников.