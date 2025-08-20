В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину Депутат Чепа заявил, что Британия готовит Залужного на место Зеленского

Великобритания готовит бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, конкурируя в этом с США, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в комментарии NEWS.ru. По его словам, Лондон может пойти как на выборы, так и на переворот.

Чепа отметил, что Залужный пользовался высоким уровнем доверия на Украине, поэтому Зеленский убрал его с поста главкома. Британия, по его словам, приняла его в качестве посла и рассматривает как будущего конкурента действующему президенту.

А англичане, понимая, что для ВСУ завтра наступят сложные времена и доверие к Залужному внутри будет падать, с удовольствием приняли его как посла и, естественно, сейчас готовят на будущего президента, под себя, — объяснил депутат.

Он добавил, что Зеленский будет до конца бороться за власть, так как понимает ее ключевую роль в сохранении собственного положения. Судьба украинского лидера в дальнейшем, по его мнению, печальна.

Англичане будут стараться либо заменить его на выборах, либо как бы сделают переворот, который они любят и не раз делали в разных странах, — указал Чепа.

Парламентарий утверждает, что Британия стремится закрепиться на черноморском побережье Украины, включая Очаков, Николаев и Одессу. Поэтому Лондон активно финансирует и вооружает Киев, оставаясь политическим провокатором на международной арене, заключил Чепа.

Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что Залужный тайно готовится к участию в президентских выборах на Украине. По ее словам, у предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне и идет набор сотрудников.