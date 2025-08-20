Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 16:44

На Западе признали, что Трамп унижал европейских лидеров в Белом доме

Steigan: Трамп унизил фон дер Ляйен и Стубба на встрече в Белом доме

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп не узнал финского коллегу Александра Стубба, сидевшего перед ним на встрече в Белом доме, а также унизил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, передает норвежское издание Steigan. По словам автора статьи, таких унизительных моментов на саммите было много.

Не буду вдаваться в подробности, но на встрече было много мелких моментов унижения: от очевидного непризнания Трампом президента Финляндии — он не смог найти его, несмотря на то, что он сидел прямо перед Трампом, — сказано в материале.

До этого стало известно, что Трамп резко прервал заявление фон дер Ляйен о якобы «похищенных детях». Инцидент произошел во время переговоров в Белом доме. В частности, лидер напомнил высокопоставленной чиновнице, что обсуждения с европейской стороной сосредоточено лишь на вопросах заключения соглашения, а такая пропаганда здесь неуместна и нежелательна.

Также Трамп не стал лично приветствовать европейских лидеров, которые прибыли в Белый дом на переговоры по разрешению кризисной ситуации на Украине. Уточнялось, что вместо этого западных коллег встречала руководитель протокола Белого дома Моника Краули.

Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Белый дом
унижения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Врач рассказала, как аэробные упражнения влияют на мозг
На Западе оценили шансы НАТО в дроновой атаке на Россию
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.