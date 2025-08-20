На Западе признали, что Трамп унижал европейских лидеров в Белом доме Steigan: Трамп унизил фон дер Ляйен и Стубба на встрече в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп не узнал финского коллегу Александра Стубба, сидевшего перед ним на встрече в Белом доме, а также унизил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, передает норвежское издание Steigan. По словам автора статьи, таких унизительных моментов на саммите было много.

Не буду вдаваться в подробности, но на встрече было много мелких моментов унижения: от очевидного непризнания Трампом президента Финляндии — он не смог найти его, несмотря на то, что он сидел прямо перед Трампом, — сказано в материале.

До этого стало известно, что Трамп резко прервал заявление фон дер Ляйен о якобы «похищенных детях». Инцидент произошел во время переговоров в Белом доме. В частности, лидер напомнил высокопоставленной чиновнице, что обсуждения с европейской стороной сосредоточено лишь на вопросах заключения соглашения, а такая пропаганда здесь неуместна и нежелательна.

Также Трамп не стал лично приветствовать европейских лидеров, которые прибыли в Белый дом на переговоры по разрешению кризисной ситуации на Украине. Уточнялось, что вместо этого западных коллег встречала руководитель протокола Белого дома Моника Краули.