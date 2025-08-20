Россиянам раскрыли правду о появлении черной луны

Специалисты Института космических исследований РАН опровергли распространившиеся в СМИ сообщения о возможности появления второй новой луны в августе, сказано в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии института. Поводом для разъяснения стала публикация в британском таблоиде Daily Mail о якобы предстоящем астрономическом явлении 22 августа.

Чтобы определить, когда это возможно, а когда нет, важно понимать, что фазы Луны разделены интервалом времени около 30 суток (собственно, именно отсюда и была взята продолжительность календарного месяца). По этой причине почти единственной возможностью вместить в один месяц сразу два события (полнолуние или новолуние) является ситуация, когда одно событие происходит 1-го числа месяца, а второе — 31-го числа, — сказано в сообщении.

Эксперты также пояснили, что термин «черная луна» иногда применяется к ситуации с четырьмя новолуниями в один сезон, но и это не соответствует действительности. Летний сезон 2025 года включает только три новолуния — 25 июня, 24 июля и предстоящее 23 августа.

В заключении астрономы отмечают, что само выражение «черная луна» является заимствованием из англоязычной практики и не имеет научного обоснования. Подобные термины, как и «голубая луна», носят исключительно бытовой характер и не используются в профессиональной астрономии.

Ранее ученые рассказали, что в ночь на 19 августа в небе можно было увидеть редкий парад из Меркурия, Венеры, Юпитера и Луны. Уточнялось, что наблюдать явление было возможно на всей территории России за час до восхода солнца.